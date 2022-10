Una Vita, le trame dal 17 al 22 ottobre 2022

Valeria e David si preparano a partire per gli Stati Uniti, entrambi elettrizzati per la nuova vita che li attende. Con l'aiuto dei vicini, Guillermo organizza per Inma una "falla", per farla sentire a casa e rallegrarla e la donna, colta di sorpresa, si emoziona. Ramon racconta alla nuora che Fidel continua a essere implicato in operazioni losche e pericolose e Lolita, preoccupata, parla con l'uomo. Alodia e Ignacio si trasferiscono nella nuova casa, con grande gioia di José e Bellita. Su insistenza di Luzdivina, Marcelo ci ripensa e decide di rimanere ad Acacias. Felipe aiuta Dori, affinché possa rimanere nella sua stanza in soffitta fino a che non avrà finito di scrivere la sua tesi.

Valeria e David lasciano Acacias, salutati con affetto dai vicini. Jacinto scopre con grande sorpresa che i suoi concittadini lo vogliono come nuovo sindaco del loro paese. Rosina tende una trappola a Hortensia e riesce finalmente a coglierla in flagrante tra le braccia di Pascual. Azucena annuncia a Guillermo che farà un provino per una compagnia di ballo di Parigi, gettando il giovane nello sconforto.