Una vita, le trame dal 17 al 23 agosto 2020

15 Agosto 2020 | 14:30 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 17 a domenica 23 agosto alle 13.40 e in prima serata sabato 22 agosto su Rete 4.



lunedì 17 agosto Gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzano una protesta per strada con cartelli e slogan; Alfredo assicura che sta facendo di tutto per convincere la banca centrale a salvare i loro risparmi, ma in realtà non sta muovendo un dito; la tensione è altissima e la gente inizia a litigare e a lanciarsi accuse reciproche; tra Liberto e Rosina nasce una crisi coniugale, aggravata dalle ingerenze di Genoveva, che è determinata a seminare zizzania. Carmen scopre dov'era diretto Ramón quando ha lasciato Acacias e decide di andare a cercarlo. Bellita consentirà a Cinta di tornare a esibirsi per tamponare la crisi economica in cui versa la famiglia. Úrsula si assume l'incarico di trovare una nuova domestica per Felipe, ma nessuna delle candidate convince l'avvocato; d'un tratto si presenta alla sua porta una ragazza che gli parla in portoghese...

martedì 18 agosto Continua il presidio degli investitori del Banco Americano che chiedono con forza di riavere il loro denaro. Felipe assume Marcia come sua nuova domestica. La ragazza parla solo portoghese e viene accolta con un po' di stupore dalle domestiche della soffitta a causa del colore della sua pelle. Nel bel mezzo di una discussione Rosina dà del mantenuto a Liberto. Genoveva approfitta del momento di fragilità che sta vivendo l'uomo per invitarlo in casa sua per sedurlo. Carmen, dopo una faticosa ricerca, trova Ramon in un ospedale. Ha avuto un incidente e i medici hanno dovuto operarlo due volte per salvargli la vita. Bryce si offre di acquistare la bottega di Lolita e il brevetto delle macchine del caffè per azzerare il debito dei Palacios. Cinta si esibisce insieme a Rafael "Lo Spiantato" e questo scatena la rabbia di Emilio.

mercoledì 19 agosto I Domínguez festeggiano il successo di Cinta e Rafael. Emilio capisce che sta crescendo la complicità tra i due giovani e non riesce a nascondere la propria gelosia. Rosina è sempre più irascibile e Liberto si avvicina a Genoveva; tra i due non succede nulla solo perché vengono interrotti per caso dall'arrivo di Susana. Mentre nel quartiere continuano le proteste dei vicini, Genoveva assume il ruolo di leader e gode del caos e del panico che è riuscita a creare. Dopo avere scoperto da un telegramma che Ramón è in ospedale, Antoñito decide di cercarlo e raggiungerlo. Quando sta per partire però, Ramón e Carmen tornano a casa e il signor Palacios annuncia di avere scoperto qualcosa di molto grave.

giovedì 20 agosto Susana mette in guardia Rosina: se continua a comportarsi così rischia di perdere Liberto. Servante cerca di vendere gli oggetti dimenticati dagli ospiti della pensione e scopre fra questi anche un cilindro magico. Emilio dice a Cinta che dietro alla sua decisione di lasciarla c'è un motivo molto serio ed è pronto a rivelarglielo. Ramon informa la famiglia e Felipe su quanto ha scoperto riguardo al Banco Americano. Palacios è convinto che il suo incidente non sia stato un caso, ma che qualcuno abbia tentato di ucciderlo. Genoveva scopre che il piano ai danni Ramon non ha funzionato e che Palacios è ancora vivo. Cesareo continua a dare lezioni di lotta tradizionale a Camino e le regala un libro dei segni. Bellita approfitta del trambusto della protesta per lanciare un uovo in testa a Felicia.

venerdì 21 agosto Felicia accusa apertamente Bellita di aver tirato un uovo contro Suñol e di averlo centrato, e le guardie arrestano l'artista; per poterla liberare, i Domínguez sono costretti a vendere o impegnare i propri oggetti di valore; quando finalmente esce dalla cella, Bellita è imbufalita e giura vendetta. Intanto le autorità hanno fatto sgombrare l'accampamento e i manifestanti non hanno più modo di protestare. Rosina, per reazione, anziché stringere la cinghia, si mette a fare spese pazze, incrinando ancora di più i rapporti con Liberto. Alfredo e Genoveva cercano di scoprire se Ramón, prima dell'incidente, abbia scoperto la verità sulla truffa del Banco Americano, ma l'uomo, che per ora non ha prove per poter inchiodare Bryce, con estrema fatica riesce a fingere di non sapere niente.

sabato 22 agosto (ore 13.40 Canale 5) Mentre Cinta sta aspettando di incontrare Emilio, sopraggiunge Rafael. Nel frattempo arriva Emilio che li vede insieme sulla panchina.

sabato 22 agosto (ore 21.25 Rete 4) Lolita chiede a Susana di cucire l'abito da sposa per Carmen, per vendicarsi di come ha trattato l'amica. Genoveva vuole sedurre Liberto. Le signore sperano che le loro lettere di denuncia vengano pubblicate dai giornali. Emilio non si presenta all'appuntamento con Cinta, dopo averla vista insieme a Rafael. Il musicista dà alla ragazza una grande notizia: gli è stata proposta una tournèe e in giro per la Spagna. Cinta si lascia andare all'entusiasmo e bacia Rafael. Camino si addormenta nel ristorante e Cesareo la sente parlare nel sonno e pronunciare un nome misterioso: Valdeza.

domenica 23 agosto Genoveva invita Liberto a casa sua e mentre i due si stanno baciando appassionatamente, Casilda entra in casa inviata da Ursula con una scusa. Ramon e Carmen organizzano la festa per il loro fidanzamento, al termine si viene a sapere del fallimento del Banco Americano.

