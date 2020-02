Una vita, le trame dal 17 al 23 febbraio 2020

domenica 23 febbraio

Telmo confida a Bartolomé che, quando ha trovato morto fra Guillermo, si accingeva a rivelargli il suo desiderio di lasciare il sacerdozio. Felipe incolpa Trini per la morte del bambino che aspettava Celia ed è molto villano nei suoi confronti. Ramón vorrebbe intervenire, ma decide di dare ascolto a Trini e di preservare i rapporti con Felipe. Susana gira per il quartiere indossando una tunica votiva e destando la curiosità di molti. Servante ringrazia Carmen per aver recuperato dalla spazzatura gli oggetti di Paciencia. Celia rivela al commissario Mèndez che Fabiana ha visto Úrsula discutere con Fra Guillermo il giorno dell'omicidio. Casilda invita Marcelina ad affrontare una volta per tutte Jacinto e ad accettare la realtà delle cose. Iñigo decide di continuare il sodalizio con Tito, a patto che il pugile diventi più responsabile e meno superficiale.

Felipe ribadisce anche a Ramón le accuse nei confronti di Trini, che vive con grande angoscia questi attacchi; Celia, tuttavia, sembra essere riuscita a superare il rancore e invita Trini a casa per riportare la pace e dimenticare il passato. Il programma studiato da Íñigo per mettere in riga Tito ha inizio: il giovane, seppur un po' controvoglia, comincia ad allenarsi con Liberto, a mangiare equilibrato e a studiare con Leonor per imparare a scrivere e far di conto. Marcelina continua a scappare ogni volta che vede Jacinto. Dopo aver chiesto conferma a Fabiana circa il litigio tra Úrsula e Fra Guillermo, Mèndez fa perquisire la casa parrocchiale, dove le guardie trovano, guarda caso, l'arma del delitto ancora insanguinata proprio nella stanza della perpetua, che viene subito arrestata sotto lo sguardo esterrefatto dei residenti di Acacias e di una contrita Agustina.