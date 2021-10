Una vita, le trame dal 18 al 22 ottobre 2021

Antonito non riesce più a scrivere un buon discorso, ora che non è più in competizione con il padre, ma Ramon lo sprona a non abbattersi. Sabina e Roberto intendono acquistare il ristorante Nuovo Secolo e incaricano il nipote Miguel delle trattative. Informata delle condizioni del marito, Genoveva ha sentimenti contrastanti, ma decide di andare in ospedale, al suo capezzale. Qui, inaspettatamente, trova Laura.