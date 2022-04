Una Vita, le trame dal 18 al 24 aprile 2022

Marcos e Aurelio litigano pesantemente in mezzo alla strada. Soledad chiede ad Anabel di avere pazienza con Marcos, ma la giovane sembra sempre orientata verso Aurelio. Lui, per attirarla ancora di più dalla sua parte e per fare un torto a Marcos, le chiede di sposarlo. Roger annuncia a Daniela che sul giornale è uscito un articolo che farà innervosire parecchio gli Olmedo: l'articolo parla di una coppia di ladri in guanti gialli e afferma che la polizia è sulle loro tracce. Soledad viene aggredita da due uomini che le chiedono di andare in prigione a trovare Fausto. Alodia regala il fazzoletto ricamato a Ignacio e Casilda, dopo avere visto la scena, la mette in guardia insieme a Fabiana sulle intenzioni del ragazzo. Nel frattempo, Méndez vede Ignacio confabulare con Florencio e si chiede cosa stiano tramando i due.

Anabel accetta di sposare Aurelio, ma gli chiede del tempo per cercare di risolvere i dissapori tra i loro genitori, promettendo che se ciò si rivelasse impossibile, fuggirà con lui. Miguel consiglia ai nonni di costituirsi, ma i due sembrano più attratti dall'idea di darsi alla macchia. Servante convince Liberto a incidere la canzone del gruppo di Acacias. José sorprende Bellita organizzando un rinfresco in suo onore al ristorante, per infonderle coraggio in vista dell'incisione del nuovo disco. Anabel chiede perdono a Marcos e gli promette che non avrà più nulla a che fare con i Quesada. Ramón escogita un piano per far abbandonare ad Antoñito le sue posizioni estreme. Soledad va in carcere a far visita a Fausto, il quale le comunica che la cellula anarchica di cui entrambi facevano parte ha bisogno di lei e che se dovesse rifiutarsi di dare il suo aiuto, potrebbe rimetterci la vita.