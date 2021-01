Una vita, le trame dal 18 al 24 gennaio 2021

domenica 24 gennaio (ore 15.15)

Genoveva consiglia a Felipe di dare a Marcia la possibilità di spiegarsi. Armando invita i vicini del quartiere a provare la cucina giapponese, preparata da lui. Rosina mette a disposizione la casa, ma al pranzo presenziano solo lei e Susana. Jacinto vuole iniziare un'attività di vendita di consigli. Nonostante Camino sembri andare meglio durante le prove, Carchano dù la parte nel film a Cinta. Servante fa amicizia con Santiago, il quale acconsente a che Marcia vada a parlare con Felipe. La ragazza spiega all'avvocato di non avere mai amato Santiago ma di averlo sposato per riconoscenza: quando era soprastante di Andrade, il giovane l'ha protetta e le ha salvato la vita. Poi chiede a Felipe di perdonarla.

Per ringraziare Armando del sushi, Susana prepara un pranzo con le sue mani, facendo molto colpo sull'uomo. Sebbene delusa per non aver ottenuto la parte, Camino si mostra sinceramente felice per Cinta e accetta con piacere di andare a farle compagnia durante le riprese. Marcia sembra aver paura del marito, nonostante lui si mostri paziente e comprensivo. Úrsula nutre dei dubbi su Santiago e sospetta che possa essere in combutta con Genoveva. L'uomo invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per spiegare come ha conosciuto Marcia, come è nato il loro amore e, soprattutto, per chiedere di non giudicare male la ragazza. Nonostante l'insistenza di Cinta, Carchano si rifiuta di consegnarle il copione del film.