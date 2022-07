Una Vita, le trame dal 18 al 24 luglio 2022

Felipe accetta l'aiuto di Dori per smettere di prendere farmaci. David impedisce che Aurelio abusi di Valeria e più tardi la consola, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con Quesada. Frustrato per la sua incapacità di salutare il nipote, Ramon lascia a casa un regalo per Moncho e se ne va. A casa dei Dominguez sono tutti in festa per la partenza di Alodia e Ignacio.