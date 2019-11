Una vita, le trame dal 18 al 24 novembre 2019

Telmo si presenta all'appuntamento con il cocchiere, ma trova Gutierrez moribondo dentro alla carrozza. Raul sparisce per un giorno intero e Carmen è in ansia per lui.

domenica 24 novembre

Samuel ringrazia Jimeno Batan per aver eliminato Gutierrez e gli chiede un altro prestito. Lo strozzino rassicura il giovane Alday sulle nozze con Lucia. Telmo riesce a convincere Cesáreo ad andare in commissariato a rivelare quanto sa sulla morte di Gutiérrez. Nonostante le scuse inventate da Rosina e Susana, sia Leonor che Liberto trovano che ci sia qualcosa che non quadra nelle loro lezioni di disegno. Vedendo Cesáreo molto turbato dalla morte del cocchiere, Agustina decide di organizzare una merenda nella soffitta per risollevargli il morale. La notizia giunge all'orecchio di Samuel. Trini trova finalmente una partner per il concorso di dolci: Casilda. Carmen rivela al figlio la sua verità su come è arrivata a decidere di fuggire di casa. Felice perché il figlio sembra aver messo la testa a posto, va a mettere dei fiori alla statua di Cristo davanti alla chiesa. Ma un uomo la osserva di nascosto. Vedendo Cesáreo allontanarsi, Samuel lo segue minaccioso. Telmo, in visita a casa di Celia, vede entrare Lucía insieme ad Alicia. L'incontro con Telmo a casa di Celia lascia Alicia apparentemente molto scossa. Lucia accetta di farla rimanere per un po' a casa di Celia con lei.