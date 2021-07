Una vita, le trame dal 19 al 25 luglio 2021

Camino torna ad Acacias accompagnata da Cesáreo e sembra che abbia perso di nuovo la parola. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo per la lapide di Marcia. Per raccogliere il denaro, venderanno i fazzoletti che la brasiliana aveva ricamato con l'intenzione di venderli a Cuba. I giornali parlano dell'omicidio e fanno cenno a un triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe. Genoveva, già nervosa per questo, si infastidisce ulteriormente quando scopre che il marito ha contribuito a pagare una corona di fiori per Marcia e ad abbellire la sua tomba. Moncho sembra guarito, ma i dottori consigliano di portarlo in ospedale per un controllo. Le condizioni di Gloria in ospedale non sono più critiche e Agustina dice a Fabiana di voler aiutare la ragazza, anche economicamente, per emendare i propri errori.