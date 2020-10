Una vita, le trame dal 19 al 25 ottobre 2020

Il commissario Mendez si presenta a casa di Felipe per indagare sull'omicidio di Bryce e lui gli racconta i fatti. Ma Mendez non gli crede.

Liberto consiglia a Felipe di non tenere nascosta la sua relazione con Marcia, ma di vivere quell'amore alla luce del sole in barba alle maldicenze della gente.

sabato 24 ottobre

A una cena romantica Ramón sorprende Carmen con la notizia di voler celebrare il loro matrimonio in un luogo a lei molto caro, la Laguna de las Aguas Claras. I Domínguez coinvolgono i domestici nei preparativi per la festa patronale, ma quando finalmente rivelano a Cinta la sorpresa, la ragazza si dimostra tutt'altro che entusiasta e afferma di non volersi esibire. Alla pensione di Servante e Fabiana ha luogo un allagamento che provoca danni ingenti. Su consiglio di Antoñito, Emilio inizia a comportarsi con Angelines in modo grezzo e maleducato per indurre la giovane a rompere il fidanzamento. Genoveva viene a sapere della relazione tra Felipe e Marcia e si presenta a casa dell'avvocato per fargli una scenata.