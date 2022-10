Una Vita, le trame dal 2 al 5 novembre 2022

Dori propone a Felipe di andare a Ginevra con lei e l'avvocato, pur titubando, le promette che ci penserà. Hortensia racconta a Liberto il suo segreto riguardo al padre di Azucena e Rosina la incita a fare altrettanto con Pascual. Ignacio, disperato, chiede perdono ad Alodia, ma lei gli dice che tra loro è finita. Genoveva ha un altro malore e Gabriela insiste nel volerla accudire personalmente. Luzdivina si infuria con Marcelo per essersi intromesso tra lei e Higinio, ma poi capisce le sue intenzioni e lo ringrazia per l'aiuto. Fidel continua a migliorare, ma Lolita non si allontana un attimo dal suo capezzale, dando adito a dicerie sul loro rapporto che fanno indispettire Ramon; più tardi la donna confida al suocero che vorrebbe far tornare Moncho ad Acacias, ma lui la spiazza proponendole invece di andare insieme a Cabrahigo.

Uno strano malessere si è impossessato di Genoveva che si sente sempre più debole e indisposta. La responsabile di tale situazione è Gabriela, che finge di prendersi cura della madre avvelenandola poco alla volta. Fabiana dice a Casilda che secondo lei Lolita è innamorata di Fidel, ma Ramon non approva che la nuora abbia un altro uomo e si dimentichi di Antonito. Dopo aver parlato con Casilda, Alodia si rende conto di essersi comportata male con tutti perché voleva essere all'altezza di Ignacio.