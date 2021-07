Una vita, le trame dal 2 all’8 agosto 2021

Mendez continua a pensare che Cesareo abbia rubato la medaglia a Marcia e l'abbia uccisa. Laura rivela a Felipe che, durante la visita di Santiago a Genoveva, i due avevano litigato contendendosi un oggetto. Genoveva chiede a Laura referenze da parte della famiglia dove ha servito in precedenza. Felicia dice a Emilio che Camino se n'è andata e che non sa se tornerà. Quando Ildefonso chiede spiegazioni riguardo all'assenza della fidanzata, Felicia inventa che è entrata in un convento per qualche giorno, per riflettere sui propri sentimenti. Julio è preoccupato perché non ha un abito per le nozze, ma proprio quando sta per decidere di rinunciare a fare da testimone agli sposi, Bellita gliene regala uno. I Dominguez ricevono una lettera dall'Argentina, con cui vengono informati che il viaggio di Cinta potrebbe saltare a causa della mancanza di alcuni documenti.