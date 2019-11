Una vita, le trame dal 2 all’8 dicembre 2019

Javier minaccia Carmen di farle del male se non gli consentirà di rubare in casa Alday. Telmo, approfittando dell'assenza di Samuel, mette in guardia Lucia.

domenica 8 dicembre

Raul, trascinato da Javier in casa Alday per compiere la rapina, scopre che il padre è ricercato; nel vedere che l'uomo sta per sparare a Carmen, tenta di fermarlo. Javier viene arrestato. Carmen, con l'aiuto di Servante, Fabiana e Cesáreo, riesce a dissuadere il commissario Mèndez, che quindi non denuncia Raúl per complicità nella rapina. Molte signore e domestiche di Acacias si adoperano con padre Telmo per gli sfollati dell'Hoyo. Felipe viene a sapere di aver perso la causa della Marchesa di Viana e teme che ciò possa inficiare la fiducia del marchese nei suoi confronti. Susana è sempre più preoccupata per le lettere minatorie degli Escalona e teme che fra gli indigenti dell'Hoyo possa nascondersi un malintenzionato. Liberto comincia a sospettare dello strano atteggiamento di sua moglie e di sua zia. Susana chiede a Rosina di pagare la cifra che gli è stata richiesta nelle lettere di minaccia, ma quest'ultima, ovviamente, si rifiuta. Tra gli sfollati si sta diffondendo una grave febbre e Telmo, temendo un'epidemia, accoglie i malati nella casa parrocchiale. Leonor è stata investita da una bicicletta.