Una vita, le trame dal 2 all’8 marzo 2020

domenica 8 marzo

Grazie all'aiuto di Mendez, Telmo e Lucia architettano un piano per ottenere informazioni da Agustina per poter scagionare Ursula, che rischia di essere giustiziata. Batán va a casa di Samuel con Filo e annuncia al giovane Alday che il tempo è scaduto e che dovrà pagare il suo debito con la vita. Intanto il commissario Mèndez escogita uno stratagemma per far sì che Agustina identifichi Filo come il potenziale assassino di Guillermo senza che il sospettato si accorga che sta collaborando con la polizia. Íñigo continua a scervellarsi per capire come racimolare le 25mila pesetas chieste da Salvador per la cessione di Tito e, su consiglio di un fornitore, accarezza l'idea di rivolgersi a un usuraio. Telmo e Lucía escono allo scoperto con Felipe e chiedono la sua benedizione, ma lui, onde evitare altri scandali, li esorta a non farsi vedere così affiatati in pubblico. Ramón è sempre più fuori di sé e Celia, vedendo che l'uomo non sopporta i pianti di Milagros, convince Antoñito ad autorizzarla a portare la piccola con sé in casa sua. Telmo si offre di aiutare il commissario Mendez ad arrestare Il Filo, l'uomo indicato da Agustina come l'assassino di Guillermo. Ramon scompare improvvisamente.