Una Vita, le trame dal 20 al 24 dicembre 2021

Felipe affronta Genoveva una volta per tutte e le giura di non ricordare niente del suo passato. La donna, però, continua a sospettare che stia simulando la sua amnesia. Ramon accompagna in banca Roberto per presentargli il direttore. Il locandiere, subito dopo, spiega a Sabina la collocazione delle casseforti. I due stanno tramando qualcosa di losco. La famiglia è preoccupata per gli svenimenti di Lolita, la quale però non vuole badare ai consigli del medico.