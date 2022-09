Una Vita, le trame dal 20 al 24 settembre 2022

Dori sembra voler confessare qualcosa a Felipe, ma poi dice che si sente a disagio a causa delle malelingue. L'avvocato convoca gli amici e ufficializza la loro relazione, ma l'infermiera sembra comunque sulle spine. Angel si presenta da Azucena per riconquistarla, ma quando lei lo respinge, la insulta pesantemente. Anche Guillermo va dalla ragazza per spiegarle che il bacio con Claudia era un imbroglio, ma lei lo manda via in malo modo.