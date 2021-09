Una vita, le trame dal 20 al 25 settembre 2021

Nonostante la polvere, il rumore e il disagio, José incita Bellita a prolungare i lavori in casa per tenerla occupata ed evitare che le venga di nuovo voglia di partire per l'Argentina. Pur sentendosi a disagio nel dover fingere, Camino ripensa alle parole di Maite e continua a portare avanti la farsa con Ildefonso, facendo credere a tutti che il loro è un matrimonio felice. Antonito legge a Lolita e Servante il discorso che dovrà tenere al circolo, ma non riscuote grande successo. Jacinto e Casilda consegnano la replica della spilla a Jacques, che ovviamente non ci casca nemmeno per un istante; quando gli confessano che la vera spilla potrebbe essere stata digerita da una pecora, il diplomatico decide di tentare di recuperarla rovistando tra gli escrementi del gregge. Il processo contro Genoveva è concluso e il giudice dà finalmente il verdetto: la donna viene dichiarata non colpevole.