Una vita, le trame dal 20 al 26 gennaio 2020

Celia è preoccupata per Lucía e confessa a Telmo che teme che si sia innamorata dell'uomo sbagliato. Il parroco, da parte sua, continua a cercare di evitare la ragazza. Dopo il fendente tirato a Jordi Baró, Liberto diventa l'eroe del quartiere. Un uomo, che si presenta con il nome di Alfonso, gli chiede di potergli parlare. Casilda, dopo un po' di esitazione, accetta di sostituire Lolita in un appuntamento con Ceferino e di cercare di farsi baciare. Tuttavia, quando il bacio sembra vicino, il giovane si tira indietro per rispetto della tradizione di Cabrahígo. Samuel annuncia a Carmen e Lucía che partirà per Segovia, senza entrare nei dettagli del viaggio. Lucía trova la donna del ritratto e decide di incontrarla. Dopo averci parlato, va a casa di Telmo e gli racconta la storia che c'è dietro al quadro. Mentre parlano, l'attrazione tra i due è sempre più forte e finiscono per baciarsi.

Lucía e Telmo sono tormentati dalla vergogna e dal senso di colpa per il bacio appassionato che si sono scambiati: lei resta chiusa per ore in camera a piangere e lui - dopo aver lasciato i fedeli esterrefatti con un cupo discorso sul peccato originale durante la cerimonia del presepe - si rifugia in canonica a meditare e annuncia a Úrsula che trascorrerà il Natale digiunando. Ceferino vuole lasciare subito Acacias con Lolita, ma la ragazza intuisce che la sua fretta è dovuta all'attrazione che prova per Casilda e, convinta che ci sia ancora speranza, con un pretesto lo convince a rimandare la partenza a dopo le feste. Nonostante la reazione negativa di Rosina, Liberto decide in segreto di accettare l'offerta di Alfonso: tenterà di vincere due incontri di boxe per ottenere un contratto come pugile professionista. Samuel rintraccia il vecchio mentore di Telmo, frate Guillermo.