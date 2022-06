Una Vita, le trame dal 20 al 26 giugno 2022

Rosina e Hortensia si rifiutano di vendere la tenuta di famiglia. Jose inizia a sospettare che Ignacio tradisca Alodia. Marcelo chiede a Luzdivina di farsi fare un ritratto. Marina conforta Lolita e la donna decide di togliersi gli abiti da lutto.

Aurelio promette a Valeria che presto riceverà una lettera da Rodrigo, ma la giovane non gli crede ed è sempre più insofferente a causa delle sue avances. Inoltre, Quesada ordina a Luis Mañas di acquistare tutti i negozi del quartiere facendo offerte molto allettanti ai negozianti. Nel frattempo, Genoveva origlia una conversazione fra Marcelo e Luzdivina e apprende che Aurelio ha regalato un costoso piano a Valeria. La donna, furente, incarica il detective Cuevas di indagare su Rodrigo Lluch e David e poi va a far visita a Valeria. Ramon, dapprima contrario, acconsente a parlare con Fidel. I due sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda. Liberto decide di ipotecare la tenuta di famiglia per avere un po' di respiro, ma le due frivole donne di casa sperperano facendo compere. Felipe esce di casa per la prima volta dopo molto tempo.

Genoveva indaga su Valeria e cerca di carpire qualche informazione anche a Lolita. Grazie alle cure di Dori finalmente Felipe esce di casa, con grande sorpresa di tutti i suoi vicini e amici. Casilda però, pur apprezzando la nuova infermiera, nutre dei dubbi su Dori e ne parla con Lolita e Fabiana. Rosina e Hortensia scoprono che Liberto sta dando lezioni private di algebra a Guillermo e gli impongono di porvi fine. Hortensia, in particolare, teme che tra la figlia Azucena e il ragazzo possa nascere più di una semplice amicizia.