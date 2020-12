Una vita, le trame dal 21 al 26 dicembre 2020

Andrade convoca Mauro e Felipe per mostrare loro le ragazze in vendita e li incoraggia a passare del tempo con loro.

Felipe convince Andrade a mostrargli le sue ragazze di colore più belle, e ritrova finalmente Marcia, che Andrade riserva per i clienti speciali.

sabato 26 dicembre

Ramon si trasferisce con Carmen in un altro appartamento per evitare tensioni con suo figlio e Lolita, ma le due donne non sono d'accordo.