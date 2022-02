Una Vita, le trame dal 21 al 26 febbraio 2022

Genoveva scrive un telegramma all'investigatore privato per dirgli di lasciare in vita Felipe e Tano, almeno per il momento; intanto la donna continua a manipolare Natalia e Aurelio per tenerseli come alleati. Jacinto scopre da padre Hilario che quella che credeva essere la reliquia di una santa altro non è che l'osso di un animale e quando il parroco gli fa presente che certi maneggi possono portare a una scomunica per eresia, il portinaio si fa prendere dal panico. Lolita non migliora e la famiglia Palacios sta perdendo ogni speranza. José suggerisce a Bellita di pubblicare una raccolta dei suoi più grandi successi; lei lì per lì tituba, ma quando si rende conto che in molti la trovano un'ottima idea, si convince e accetta il consiglio del marito. Sabina scrive in segreto una lettera al proprio figlio, il padre di Miguel.

Aurelio tenta di convincere Anabel che non è stato lui a uccidere Carlos Armijo in Messico, ma lei reagisce male; Roberto assiste alla scena e mette la pulce nell'orecchio al nipote, che subito affronta Aurelio per chiedergli conto dei continui approcci verso la sua amata; tra i due rivali la tensione è alle stelle e, dopo l'ennesimo dissapore professionale, Miguel va da Marcos e si dimette dall'incarico di avvocato della società Bacigalupe-Quesada. Un editore vuole pubblicare una biografia di Bellita. Don Santiago somministra un'altra dose di farmaco sperimentale a Lolita, ma non si sbilancia nel fare previsioni. Servante legge sul giornale la notizia del matrimonio tra un duca cecoslovacco e una principessa prussiana, ma lo sposo ritratto nella fotografia è identico a don Armando.