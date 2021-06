Una vita, le trame dal 21 al 27 giugno 2021

Camino scopre che Maite sta per lasciare Acacias e la implora di aspettarla mentre fa i bagagli per partire con lei, ma poco dopo torna all'atelier per avvertirla che le guardie stanno per andare a prenderla. Lolita entra finalmente in travaglio, proprio a pochi minuti dalle nozze di Felipe e Genoveva, e i Palacios si preparano ad assisterla nel parto. Intanto, mentre tutti si raccolgono in calle Acacias pronti per la cerimonia, lo sposo temporeggia in casa e, ripensando al suo mancato matrimonio con Marcia, sembra intenzionato a mandare tutto a monte. Nel frattempo la giovane, nonostante le proteste di Santiago, ha accettato l'invito di Andrade di andare a trovarlo in carcere e qui fa una sconcertante scoperta.