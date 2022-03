Una Vita, le trame dal 21 al 27 marzo 2022

Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina. Lolita fa notare a Ramón che sta trascurando Carmen e gli intima di porre rimedio alla situazione. Ignacio dice a Bellita che passerà tutta la notte a studiare con i colleghi dell'università, ma poi va in una bettola a sperperare i soldi che gli ha dato la zia.

Marcos scopre la fuga di Anabel e decide di cambiare le serrature di casa per evitare che la cosa si ripeta. Roberto fa ritorno ad Acacias e spiega alla moglie Sabina le ragioni del suo ritardo. Fa inoltre la conoscenza di Daniela, la nuova cameriera di origini italiane, che si rivela molto sveglia e perspicace. Liberto e Rosina soffrono al vedere l'entusiasmo di Susana per il cappello che le hanno comperato facendole credere che sia un regalo di Armando e decidono di dirle la verità. Ignacio prosegue le sue sessioni di "studio" notturne, senza destare i sospetti della zia Bellita, ma Alodia inizia ad avere dei dubbi. Genoveva e Felipe si incontrano in strada e la donna lo invita a casa per parlare dell'annullamento del loro matrimonio. Marcos affronta Aurelio e gli domanda perché mai abbia rivelato ad Anabel le sue responsabilità nella morte di Carlos Armijo.

Marcos e Aurelio discutono animatamente e Quesada non esita a impugnare una pistola minacciando Bacigalupe. Daniela si mostra molto interessata a Roberto, dopo il suo ritorno dal viaggio. Gli Olmedo sono molto soddisfatti della nuova cameriera. Ignacio torna a casa dopo una notte brava con gli amici.