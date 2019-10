Una vita, le trame dal 21 al 27 ottobre 2019

19 Ottobre 2019 | 15:25 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 21 a domenica 27 ottobre alle 14.10 e martedì 22 ottobre in prima serata su Rete 4.

lunedì 21 ottobre Il giovane Alday decide di vendere i cimeli di famiglia, ma nessuno dei vicini vuole acquistarli. In suo aiuto, però, si presenta Lucia.

martedì 22 ottobre Samuel invita Lucia a cena a casa sua e lei accetta, malgrado le rimostranze di Celia e Felipe. Lucia giunge a casa di Samuel con la statuina di porcellana riaggiustata.

martedì 22 ottobre ore 21.25 Rete 4 Leonor sta per rivelare a tutti i vicini di Acacias che Casilda è sua sorella, quando Rosina piomba in pasticceria e rivela che Casilda è figlia di Maximiliano. Samuel e Lucía fanno una cena romantica che però viene interrotta da padre Telmo. Lucía si arrabbia molto perché intuisce che c'è sotto l'intervento di Celia. La ragazza finisce per confessare alla cugina che è la figlia dei Marchesi De Válmez. Non solo, chiede un anticipo della sua rendita mensile per poterlo cedere a Samuel. Felipe inizia a sospettare che l'interesse di Samuel per Lucía non sia così sincero. Rosina e Leonor fanno il possibile per rendere Casilda una signorina. La portano anche in sartoria per farle confezionare degli abiti. Dietro istruzioni di Rosina, Cesáreo insozza l'androne e dà la colpa a Servante, ancora convalescente dalla polmonite. Il portinaio chiede a Lolita di scrivere la commedia teatrale dietro sua dettatura. Telmo va dal Priore, che lo rimprovera per non aver impedito la relazione fra Lucía e Samuel. Casilda fatica ad adattarsi al nuovo ruolo di signorina. Inoltre Rosina le proibisce di continuare a lavorare per lei, onde evitare maldicenze.

mercoledì 23 ottobre Telmo, intanto, ha sottratto a Espineira una copia del testamento e cerca di parlare con Lucia per metterla in guardia dalle reali intenzioni del giovane Alday.

giovedì 24 ottobre Il quartiere è sconvolto da una notizia apparsa sul giornale, in cui viene svelata tutta la verità sui marchesi de Valmez.

venerdì 25 ottobre Telmo è preoccupato per Lucia e cerca di starle vicino, ma Samuel lo precede. Nonostante ciò, Lucia inizia a sospettare del giovane Alday.

sabato 26 ottobre Celia incalza Lucía perché compia atto pubblico di contrizione e rinunci all'eredità, per non essere emarginata socialmente, con l'unico risultato di inimicarsela. Solo Samuel e Telmo la sostengono. Il sacerdote la difende con Susana e prepara un sermone a favore della ragazza. Quando riceve una visita di Espineira, furente per la fuga di notizie, gli dice che fa parte del piano, per convincere Lucía a cedere l'eredità alla chiesa. Leonor riesce a convincere Rosina a scusarsi con Casilda e a farla andare a vivere da loro. L'ex domestica e Rosina si abbracciano, riconciliate e commosse. Flora riesce a ottenere un provino per la pièce teatrale. Dopo aver ordinato dei dolci per la cena a cui ha invitato Lucía, Samuel viene avvicinato da Jimeno Bazán. Sembra che l'aggressione sia stata commissionata dallo stesso Samuel.

domenica 27 ottobre Telmo vede parlare Jimeno Bazán e Samuel, sospetta qualcosa di losco e fa delle verifiche sull'uomo e il suo legame con il giovane Alday. Felipe e Celia sono preoccupati perché Lucía non ha passato la notte in casa, e alla fine scoprono che la ragazza ha dormito in soffitta, l'unico posto dove si sente a suo agio, lontano dai pettegolezzi. Lucía confessa a Carmen di non fidarsi più neanche di Samuel, e la sua fiducia diminuisce ancora di più quando Telmo le rivela i suoi sospetti. Casilda e Rosina fanno pace, e la ragazza inizia a vivere in casa Hidalgo come una signora. Grazie alla rendita settimanale che inizia a darle Rosina, Casilda compra dei regali per le altre domestiche e dà il resto dei soldi a María, sotto gli occhi di un'infastidita Fabiana.

Celia chiede scusa a Lucía per non averla appoggiata dopo lo scandalo che l'ha travolta e le promette sostegno incondizionato; la ragazza accetta e le due cugine si riconciliano. Rosina e Casilda passano una giornata insieme a fare compere e si divertono un mondo; María, nel vederle così affiatate, si ingelosisce e cerca di avvicinarsi di più alla figlia, sebbene Higinio l'abbia esortata a restare concentrata sul loro piano per sottrarre denaro a Rosina. La selezione degli attori per l'opera teatrale di Leonor prosegue, ma nessuno risulta convincente; in compenso Carmen, che non si era candidata per nessun ruolo, viene invitata a recitare la parte di Heliodora durante la prova di Lolita e finisce per essere scelta al posto della collega. Anche a Peña viene offerto il ruolo di Servante giovane, ma lui rifiuta. Telmo ferma Batán per strada e cerca di spillargli informazioni su Samuel.

