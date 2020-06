Una vita, le trame dal 22 al 27 giugno 2020

sabato 27 giugno (21.15 - Rete4)

Samuel promette al commissario Mèndez che collaborerà con lui per trovare gli assassini di Ariza; quando però Genoveva riceve una lettera in cui Marlene la informa che Cristóbal è già sulle sue tracce e la troverà a breve, la donna convince il marito a lasciare con lei Acacias. Fulgencia racconta a Felipe di quando, dieci anni prima, aveva sorpreso Celia mentre attaccava al proprio seno Milagros per allattarla; l'avvocato comprende finalmente la gravità dello squilibrio mentale della moglie. Ramón dice a Carmen che non vuole più frequentarla perché sente di fare un torto alla memoria di Trini. Mentre Cinta continua ad avere successo come "Dama del mistero", Bellita scopre che nessun impresario teatrale vuole più ingaggiarla perché il pubblico spagnolo non ricorda più chi sia. Lucía ha un malore e sviene per strada sotto gli occhi di Telmo e del vicinato.

La colletta continua e Casilda impegna un regalo di Martín per poter contribuire. Bellita è molto triste perché i teatri non sono più interessati a farla esibire. José tenta invano di tirarle su il morale. Emilio tenta un nuovo avvicinamento con Cinta, ma i ragazzi finiscono per discutere. I giornali parlano sempre meglio della "Dama del mistero". Samuel chiede denaro a Carmen, Liberto, Antoñito, ma tutti glielo negano. Ramon convoca Lolita, Antoñito e Liberto a casa di quest'ultimo e li informa di voler far dire una messa per Trini e Celia. Telmo va a casa di Lucia per sapere come sta e per poco non colpisce Eduardo. Ursula riesce a dividerli appena prima. Ursula prega Telmo di non farsi avvelenare dall'odio e, dopo una riflessione, l'uomo decide di lasciare per sempre Acacias e manda a Lucia una lettera di addio.