Una Vita, le trame dal 22 al 28 agosto 2022

Valeria e David progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti, ma quando David incontra Aurelio insieme al suo sicario, apparentemente torna a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigano per la mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual; l'invito di Angel ad Azucena all'opera, nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real, fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia incinta, ma la donna si rifiuta di accettarlo.