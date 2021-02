Una vita, le trame dal 22 al 28 febbraio 2021

20 Febbraio 2021 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 22 a domenica 28 febbraio alle 14.10.



lunedì 22 febbraio Bellita organizza una merenda per celebrare la sua vittoria nella causa contro Alfonso Carchano e la moglie Margarita, alla quale prendono parte tutti i vicini. Ursula ricorda alcuni momenti tragici della sua vita; il suo strano comportamento indispone Genoveva e allarma Agustina. Marcia parla con Casilda e le rivela i suoi sospetti: Santiago potrebbe non essere suo marito.

martedì 23 febbraio Marcia conferma a Casilda i suoi dubbi sull'identità di Santiago e sui suoi rapporti con Genoveva. L'uomo però la convince di aver parlato con la signora per trovarle un posto di lavoro. Susana, dopo aver scoperto che Armando è passato a salutare anche Carmen e Lolita, è sempre più nervosa e bisbetica. L'avvocato Toscano consiglia a Bellita un investigatore privato per trovare Margarita.

mercoledì 24 febbraio José ed Emilio tentano di convincere Cinta a ritornare sulle scene, ma senza successo. José invece sembra tentato dalla recitazione. Fabiana cerca di ammansire Úrsula, ma quest'ultima, tormentata dai ricordi del passato, giura vendetta contro i vicini di Acacias e chiede aiuto a Genoveva.

giovedì 25 febbraio Arantxa sconsiglia a Bellita di assumere un investigatore privato per cercare Margarita. José non sa come dire a sua moglie che è entrato in una compagnia teatrale parrocchiale. Bellita sospetta che il marito le nasconda qualcosa. Emilio cerca di risvegliare in Cinta la passione per l'arte, ma lei si ostina a volervi rinunciare. Susana è sempre più irascibile a causa delle sue pene d'amore.

venerdì 26 febbraio Liberto riesce ad anticipare la sua partenza. Marcia, che ha recuperato le fedi matrimoniali al banco dei pegni, nota che quella di Santiago gli sta troppo larga e sospetta che non sia lui suo marito. Dopo il ricevimento in cui Genoveva parla ai giornalisti del successo dell'impresa per rimpatriare i soldati dal Marocco, Felipe e la donna si baciano appassionatamente.

domenica 28 febbraio (ore 15.15) José sprona Cinta a tornare sul palcoscenico. Dal canto suo, l'uomo partecipa alle prove teatrali alle spalle di Bellita, che accorgendosi che le sta nascondendo qualcosa, sospetta un tradimento. Addolorato per la perdita di Remigia, Jacinto tralascia il lavoro. Marcelina, temendo un suo licenziamento, decide di provare a risollevarlo portandolo al suo villaggio. Rosina organizza una merenda per salutare Susana prima che parta per Genova. La festa viene interrotta dall'arrivo di Armando, che chiede a Susana di partire per la Francia insieme a lui. Dopo un primo rifiuto, la donna accetta a una condizione: prima devono sposarsi. Sembra che Genoveva sia riuscita a conquistare Felipe. Marcia vuole chiedere aiuto all'avvocato per capire chi è davvero Santiago. Si presenta così a casa sua, ma si trova davanti Felipe e Genoveva che si baciano appassionatamente.

Previous

Next