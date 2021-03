Una vita, le trame dal 22 al 28 marzo 2021

Margarita confida a Bellita che Alfonso l'ha lasciata. Parlando con Cinta, Emilio fa allusioni alla loro prima notte di nozze e la Dominguez va su tutte le furie temendo che quello sia l'unico motivo per cui Emilio vuole sposarla. Genoveva chiede a Felipe di parlare con Mendez per convincerlo ad arrestare Cristóbal, l'assassino di Samuel. Genoveva rivela a Felipe che l'assassino di Samuel, Cristóbal, è in città e l'avvocato sembra avere un piano per liberarsi di lui e di Úrsula. Marcia cerca di dimenticare Felipe. Santiago pare interessato a un baro, Bonifacio, che si aggira per il quartiere, ma Cesáreo lo tiene d'occhio. Bellita cerca in ogni modo di risollevare il morale a Margarita, portandola a fare compere e a teatro, tra le perplessità di Arantxa. Maite chiede a Camino di non parlare in giro delle sue opinioni politiche, ma poi le propone qualcosa per riguadagnare il favore di Felicia. La prima seduta del "Salon Servanteu" è apprezzata dai domestici, suscitando l'invidia di Rosina. Emilio capisce di dover rimediare alla sua mancanza di tatto con Cinta. Genoveva accoglie Cristóbal in casa. Ma è una trappola per arrestarlo.