Una vita, le trame dal 23 al 29 agosto 2021

Una lettera, che Felicia riceve da una vecchia amica di Santander, mette Marcos a disagio. Servante si comporta in modo strano con Fabiana e le chiede addirittura di sposarlo: ma è solo per partecipare al concorso delle pensioni. Intanto, il principe berbero Izem si presenta a casa di Rosina e Liberto per chiedere la mano di Casilda. Sentendosi in colpa per la morte del figlio, Felipe si ubriaca e il mattino seguente si risveglia accanto a Laura.

Dopo aver mandato Felicia nel magazzino del ristorante con una scusa, Marcos rimane solo nel locale e trafuga la lettera che una vecchia amica ha inviato alla donna e che, evidentemente, contiene informazioni che lui vuole occultare. Ramon ha deciso di candidarsi alle elezioni e gli amici gli promettono il proprio voto; solo Rosina vuole impedire a Liberto di votare per lui perché non sopporta i liberali. Armando presenta a tutti un suo vecchio amico francese, Jacques, che si distingue subito per galanteria e savoir-faire. Casilda dice a Izem che non intende sposarlo e seguirlo nel deserto, ma il giovane non sembra intenzionato a rinunciare a lei. Felipe si risveglia a letto con Laura, ma non ricorda nulla; in seguito la domestica gli chiede un confronto, che però degenera in breve in una furibonda discussione, interrotta dall'arrivo di Genoveva.