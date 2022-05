Una Vita, le trame dal 23 al 29 maggio 2022

Aurelio racconta a Genoveva dell'imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell'esplosione, per allontanare i sospetti da loro due; Genoveva, però, ha un'altra idea in mente: fare in modo che Felipe venga incolpato della morte di Marcos e finisca i suoi giorni in galera. Servante annuncia a Fabiana che ha intenzione di vendere la propria quota della pensione, e lei si dimostra fredda e indifferente alla notizia, ma in seguito si capisce che è in realtà molto triste. Antonito fa cadere per sbaglio a terra la clessidra, spaccandola. Ignacio legge la lettera che José gli ha fatto arrivare tramite Florencio e ne resta turbato. Alodia, intanto, sempre più angosciata, decide di provare le pastiglie calmanti di Bellita, ma ne assume troppe e le vengono le convulsioni.

Quando Anabel gli propone di fuggire e sposarsi in segreto, Aurelio organizza immediatamente la loro fuga. Poco prima di andarsene, la giovane fa pace con il padre e gli scrive una lettera. Tornato a casa degli zii, Ignacio trova Alodia incosciente e le salva la vita. Poi, però, quando viene a sapere che la ragazza è incinta, si mostra restio ad assumersi le proprie responsabilità. Jose fa una misteriosa telefonata all'insaputa della moglie. Continuano i dissapori tra Carmen e Rosina, quest'ultima inoltre annuncia di avere grandi progetti per il ristorante, ma dà l'impressione di non voler coinvolgere la sua socia. Natalia sembra cominciare a nutrire dei sospetti nei confronti di Genoveva. Dopo aver trovato un compratore e preso accordi per la vendita della sua quota della pensione, Servante chiede a Fabiana di sposarlo.