Una vita, le trame dal 23 al 29 novembre 2020

Jacinto accampa scuse puerili per evitare di allenarsi con Arantxa. Felipe incontra Ursula per strada e le domanda con modi minacciosi che ne sia stato di Marcia.

venerdì 27 novembre

Mentre ne parla con Mauro, l'avvocato riceve un telegramma in cui Tano annuncia di non poter andare a trovarlo e allega i soldi spesi da Marcia per l'acquisto del biglietto del treno: Felipe e Mauro capiscono, così, che la ragazza non è andata via di propria volontà.