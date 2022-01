Una Vita, le trame dal 24 al 29 gennaio 2022

Mendez rivela di sospettare che Genoveva sia coinvolta nella scomparsa di Velasco e di voler indagare più a fondo. Aurelio pretende il licenziamento di Miguel, ma Marcos rifiuta con fermezza e minaccia di sciogliere la società. Genoveva annuncia di voler far celebrare una messa in ricordo di Marcia. Sabina e Roberto rischiano di essere scoperti dal nipote mentre maneggiano della dinamite. Dato che Benigna sembra mostrare un certo interesse, Jacinto chiede a Servante di corteggiarla. Susana sorprende ancora José e Rosina in atteggiamento sospetto ed esige chiarimenti, finendo per coinvolgere Liberto. Antonito se ne va di casa e Lolita crolla nella disperazione. Obbligata a prestare servizio da Genoveva, Casilda finisce per accusarla nuovamente dell'omicidio dell'amica. Le due però vengono interrotte da Felipe, che si dice ansioso di restare da solo con la moglie.

Felipe comunica a Genoveva di aver chiesto l'annullamento del loro matrimonio. Natalia e Aurelio tramano per far sì che Lolita colga in flagrante Antonito e la giovane che si baciano, senza successo. Casilda medita di lasciare Acacias in seguito allo scontro con Genoveva, ma Fabiana media in suo favore. Soledad si addormenta sul divano di casa Bacigalupe e sogna un incontro intimo con Marcos. Decide perciò di fare penitenza. Per aiutare Jacinto, Servante porta Benigna a fare merenda al fiume. Rosina e Jose decidono di rivelare a Susana il loro segreto: Bellita è viva e vegeta. Per evitare che Miguel ficchi il naso nei loro traffici, Sabina e Roberto si allontanano con lui dal ristorante, lasciando però una candela accesa vicino a una cassa di esplosivi. Mendez rivela a Felipe di avere una traccia sulla scomparsa di Velasco: si tratta di Laura.