Una vita, le trame dal 24 al 29 maggio 2021

Marcia viene arrestata dal commissario Méndez senza che Santiago possa fare nulla per impedirlo. Decide quindi di andare da Genoveva a chiedere spiegazioni. Nel frattempo, Felipe, venuto a conoscenza dell'accaduto, si offre di assumere la difesa di Marcia e Santiago accetta. Felipe interrompe l'interrogatorio di Marcia e annuncia a Méndez che sarà il suo avvocato. Camino, sconcertata dalla reazione di Maite riguardo alla sua relazione con Ildefonso, decide di andare a trovarla. Le due donne si riappacificano e Liberto, che è entrato nell'atelier con le chiavi in suo possesso, le sorprende in un tenero abbraccio. Bellita migliora di giorno in giorno e annuncia che non sporgerà denuncia contro Margarita. Intanto, il forestiero che si aggira per Acacias, Julio, indaga sui Domínguez con Servante e Jacinto.

Santiago è disposto a tutto pur di fare uscire Marcia di prigione, anche dichiararsi colpevole. La posizione della ragazza nel frattempo si aggrava poiché Mendez ha una nuova prova contro di lei. Maite e Camino sono sul punto di essere scoperte da Liberto, che indaga discretamente con Lolita e Carmen su come le donne si comportino abitualmente tra loro. Genoveva invita Velasco a casa e gli propone di assumere la difesa di Marcia.