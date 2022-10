Una Vita, le trame dal 24 al 29 ottobre 2022

Jacinto lascia per sempre Acacias, salutato con affetto da amici e signori. Dopo aver spiegato le ragioni per cui l'ha abbandonata da piccola, Genoveva chiede perdono a Gabriela e le due si abbracciano. Luzdivina si confida con Marcelo, che si offre di aiutarla a trovare un lavoro per il fratello Higinio. Si scopre che Hortensia nasconde un segreto: è una madre nubile, poiché ha concepito Azucena nel peccato e il padre è morto al fronte prima che la desse alla luce. In assenza di reazioni da parte di Felipe alla lettura della tesi, Dori è di nuovo pronta a lasciare Acacias. Fidel si risveglia e confida a Lolita e Ramon che a sparargli sono stati gli anarchici; le sue condizioni restano però critiche e la consulta medica decide che dovrà essere operato, ma Ignacio mette in chiaro che l'intervento è molto rischioso e potrebbe portarlo alla morte.

Dori riceve un messaggio di Felipe, che la vuole vedere al più presto. La donna non sa che cosa pensare, ma Felipe vuole solo congratularsi con lei per la sua tesi e augurarle il meglio. Dopo avere ascoltato per caso una conversazione telefonica tra Ignacio e la sua amante María Luisa, Alodia decide di seguire il marito e li sorprende insieme. Fabiana regala a Casilda un biglietto della lotteria con la speranza che le porti fortuna: è il numero 15415, quello sognato da Servante.