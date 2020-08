Una vita, le trame dal 24 al 30 agosto 2020

sabato 29 agosto (ore 21.25 Rete 4)

Cinta e Rafael chiedono ai Domínguez il permesso di partire per la tournée; Bellita, sconvolta dalla notizia del fidanzamento, chiede tempo per riflettere, ma alla fine, nonostante i dubbi, acconsente; quando Rafael va a vantarsi del fidanzamento con Emilio, questi, per sfogare la frustrazione, inizia a scrivere un componimento in prosa sui suoi sentimenti per Cinta. Susana scopre che Alfredo ha denunciato Liberto per violenza sessuale ai danni di Genoveva e si rivolge a Felipe, ma i due non arrivano in tempo: Liberto viene prelevato dalle guardie davanti a Rosina e portato in commissariato; tuttavia, grazie all'aiuto dell'amico avvocato, il giovane viene rilasciato dopo l'interrogatorio e corre dalla moglie a chiederle un'altra opportunità, ma lei gli annuncia che il loro matrimonio è finito. Alfredo intima a Ramón di smetterla di indagare su di lui e lo minaccia apertamente.

Bellita propone di festeggiare al Nuovo Secolo la tournée di Cinta e Rafael. Durante il pranzo, Rafael comunica che la partenza è stata anticipata, lasciando sconvolti sia Emilio che Cinta. Cesáreo continua a chiedere informazioni sul misterioso Valdeza, ma non fa caso a una foto su un giornale dove appare il nome "Tenuta Valdeza": non si tratta quindi di una persona, ma di un luogo. Ramón decide di provare a smascherare Alfredo con l'aiuto di un giornalista. Felipe inizia a dare lezioni di spagnolo a Marcia e tra i due si nota una certa complicità. Più tardi, capiamo che la domestica è stata mandata da Úrsula come spia a casa dell'avvocato. Susana chiede a Rosina di non abbandonare Liberto e alla fine la donna decide di dare al marito la possibilità di spiegarsi. Purtroppo però, Liberto non fa in tempo a presentarsi all'appuntamento perché viene arrestato dalle guardie.