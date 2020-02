Una vita, le trame dal 24 febbraio al 1° marzo 2020

22 Febbraio 2020 | 15:14 di Redazione Sorrisi

Giorno per giorno, le trame di «Una vita», in onda su Canale 5 da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo alle 14.10 (ma la domenica puntata doppia con inizio alle 14.30).



Lunedì 24 febbraio Telmo fa visita a Ursula, la perpetua è trattenuta in commissariato, dopo che l'arma del delitto è stata rinvenuta proprio tra le sue cose: è lei la principale indiziata. Il sacerdote, corso in suo soccorso, durante l'incontro si convince della sua innocenza e promette di aiutare impegnandosi a trovare prove che la scagionino.

martedì 25 febbraio Il giorno del matrimonio di Lucia e Samuel, in ultima fila prende posto anche Telmo, il sacerdote, spogliato della sua tunica ha deciso di assistere alle nozze della sua amata, sperando che non vada fino in fondo. Proprio quando arriverà il momento del sì, la giovane, inaspettatamente, si tirerà indietro lasciando tutti a bocca aperta.

mercoledì 26 febbraio In pasticceria si festeggia la vittoria di Tito, tornato popolare nel quartiere. Il pugile ha iniziato a rispettare le regole di Iñigo - si è allenato tutti i giorni e ha seguito una dieta sana - riuscendo a vincere il suo primo match.

giovedì 27 febbraio Il rifuito di Lucia sull'altare fa infuriare Samuel che la aggredisce in pubblico dandole della poco di buono e strattonandola fino a farla cadere. Jacinto è assalito dal rimorso per aver illuso la povera Marcelina, cerca con l'aiuto di Servante un modo per farsi perdonare.

venerdì 28 febbraio Dopo l'aborto subito Celia ha sicuramente bisogno di riposare e rilassarsi, Felipe decide per questo di acquistare due biglietti per andare in Inghilterra da Tano. Celia però preferisce restare in città per stare accanto a Trini, la poverina ha infatti iniziato ad avvertire dei piccoli malori con l'avvicinarsi del termine della gravidanza.



domenica 1° marzo Samuel non sa come ripagare il suo debito a Jimeno Batan e progetta di fuggire lontano da Acacias per salvarsi la vita. Trini inizia ad accusare gravi complicazioni nella sua gravidanza. Il medico conferma infatti che la sua vita è appesa a un filo. Più tardi Telmo visita Ursula in carcere dove scopre che la sera dell'omicidio di Frà Guillermo si aggirava ad Acacias anche un mendicante. Telmo riporta subito la notizia a Méndez, che interroga ancora una volta Agustina - che sembra continuare a nascondere qualcosa - e Casero. Poco dopo però l’ispettore trova morto il mendicante. L’operazione di Trini sembra essere riuscita. Telmo si confronta con il vescovo e accusa apertamente Espineira: è stato lui a uccidere il medicante che avrebbe potuto rivelare il vero assassino...

