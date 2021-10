Una vita, le trame dal 25 al 29 ottobre 2021

Le signore si riuniscono a casa di Genoveva per pregare per Felipe, lo stesso fanno i domestici. Bellita ha dei disturbi alla gola che la preoccupano. La cantante riceve una proposta da un rinomato teatro di Madrid, ma decide di temporeggiare. José non comprende il comportamento della moglie. C'è grande aspettativa per il discorso pubblico di Antonito, che non delude le aspettative e desta in Ramon un immenso orgoglio.