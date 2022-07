Una Vita, le trame dal 25 al 30 luglio 2022

Felipe chiede spiegazioni a Dori dopo averla vista parlare con Genoveva, ma l'infermiera gli assicura che non ha nulla di cui preoccuparsi. Felipe decide di fidarsi e le chiede di raccontargli qualcosa di più di lei. Casilda dice a Guillermo che Azucena ha un nuovo pretendente. Come se non bastasse, quando i due ragazzi si incontrano, Azucena lo accusa di tenere il piede in due scarpe e tra i due la rottura sembra ancora più netta. Luis torna alla carica e cerca di convincere Inma a vendere.