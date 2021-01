Una vita, le trame dal 25 al 31 gennaio 2021

Santiago invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per informarli sulla sua relazione con Marcia e per chiedere loro di non giudicarla male.

domenica 31 gennaio (ore 15.15)

Susana declina l'invito di Armando per andare a mangiare con un famoso stilista parigino, anche se in realtà muore dalla voglia di andarci. Cinta inizia a essere stanca del cinematografo perché non comprende il suo ruolo. Chiede di poter leggere il copione, ma Carchano si rifiuta e si inalbera, accusandola di fargli perdere tempo. Poi la costringe a girare una scena in cui litiga con un'altra ballerina. Felipe ritrova l'allegria dopo il suo incontro con Marcia. La ragazza, al contrario, è in preda al senso di colpa verso Santiago. Genoveva sospetta che Felipe e la domestica continuino a vedersi. Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l'ex diplomatico ha prenotato tutto il ristorante per una cena per due. Felipe e Marcia non riescono a fare a meno l'uno dell'altra e continuano a vedersi di nascosto. L'umore di Felipe è visibilmente cambiato e se ne accorgono tutti, specialmente Genoveva, che sospetta ci sia qualcosa sotto.