Una Vita, le trame dal 25 aprile al 1° maggio 2022

Roberto confida al nipote di aver rubato il portafoglio a Marcos e di aver trovato al suo interno una misteriosa combinazione. Fabiana si mostra particolarmente benevola nei confronti di Servante, tanto da far insospettire Jacinto e Casilda. Leonardo, l'ex compagno della cellula anarchica di cui faceva parte Soledad, sorveglia Antoñito. Dopo l'ennesima delusione con Anabel, Miguel si decide a invitare a cena Daniela, ma la cameriera declina l'invito. Persuaso da Felipe, Méndez decide di indagare meglio sulla morte di Felicia e sembra scoprire qualcosa che scagionerebbe Natalia. Accampando delle scuse, Ignacio raggiunge l'amico Florencio per andare a concludere qualche losco traffico. Il diplomatico francese, Pierre Caron, accusa Natalia di spionaggio e minaccia di denunciarla, se non accetterà le sue condizioni.

Pierre Caron vuole reclutare Natalia come spia per conto dei francesi e minaccia di denunciarla qualora la ragazza non accetti la sua proposta. Aurelio è molto preoccupato per la sorella; Genoveva escogita un piano per far sparire Natalia dalla circolazione ed evitare il peggio. Le erbe acquistate nella bottega di Lolita sembrano dare nuova forza e vigore a Bellita. Dopo aver visto il brio dell'amica, Rosina compra a sua volta le erbe e beve una quantità spropositata di infuso. Antoñito teme l'imminente sciopero degli operai e si confida con il padre. Sabina è convinta che Daniela sia un'infiltrata della polizia e che li stia spiando. Miguel scopre che Marcos e Aurelio stanno sfruttando la società per vendere armi sia ai francesi che ai tedeschi.