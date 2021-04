Una vita, le trame dal 26 aprile al 1° maggio 2021

Jacinto e Casilda capiscono che la zia Anita, in realtà, voleva che partecipassero alla lotteria natalizia. La speranza di diventare ricchi si riaccende. Il primo pretendente di Camino viene bocciato. Genoveva paga a Santiago un cospicuo anticipo promettendogli una somma esorbitante se farà ciò che gli ha chiesto. Santiago è dubbioso, quasi sconvolto, ma accetta. Cosa staranno escogitando? Cesáreo sospetta che Camino continui a vedere Maite di nascosto e va a bussare alla porta della pittrice proprio mentre le due sono insieme. Le sorprenderà? La salute di Bellita non migliora e i Domínguez sono devastati; Cinta vuole annullare il proprio debutto e José salta di nuovo uno spettacolo senza avvisare, tanto che Esther lo avverte che il suo posto nella compagnia è a rischio. Dopo aver troncato con Marcia, Felipe chiede di nuovo in sposa Genoveva, che stavolta accetta. Intanto Andrade manda Velasco a minacciare la donna, rea di non impegnarsi abbastanza per boicottare il processo; il legale prezzolato la mette in guardia, ma lei non sembra intimorita. Dopo l'ennesima domanda tranello, Marcia ha la conferma che Santiago mente e, tornata dal tribunale, dove ha deposto nel processo contro Andrade, accusa il sedicente marito di essere un impostore.