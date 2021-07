Una vita, le trame dal 26 luglio al 1° agosto 2021

Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull'omicidio di Marcia e gli confida che fra i sospettati c'è anche Genoveva. Felipe è fuori di sé e vuole sapere da sua moglie dove si trovava il pomeriggio in cui è morta Marcia. Laura, la domestica dell'avvocato, gli aveva riferito anche che Santiago si era incontrato con Genoveva il giorno prima del fatto. Felipe è furibondo e mette Genoveva davanti alla realtà dei fatti per avere una spiegazione.

Felipe incalza Genoveva e l'accusa apertamente di essere implicata con Santiago nell'omicidio di Marcia; dopo che anche Mendez si presenta a casa sua per metterla sotto torchio e intimidirla, la donna si affretta ad assicurarsi l'obbedienza della domestica Laura e i servizi del fidato avvocato Velasco. Lolita vuole rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho perché non sa più chi scegliere tra Fabiana e Carmen per il ruolo di madrina. Casilda riceve una misteriosa lettera dall'estero. Emilio rimprovera Camino per aver accettato di fidanzarsi con un uomo che non ama, condannandosi all'infelicità e si rifiuta di presenziare quando Ildefonso chiede la mano della sorella a Felicia. Bellita si convince finalmente della buona fede di Julio e proprio quando il giovane si appresta a lasciare Acacias, ne impedisce la partenza e si riconcilia con José, con tanto di bacio plateale.

Felicia riunisce i vicini al Nuovo Secolo per annunciare il fidanzamento di Camino e Ildefonso e che il matrimonio sarà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio. Ildefonso fa un discorso molto sentito, ma quando prende parola Camino si limita a ringraziarlo per le sue parole. Servante cerca di convincere Fabiana a partecipare a un concorso che premia la pensione migliore.