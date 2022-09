Una Vita, le trame dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Tramite delle foto, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo al giornalista di vendicarsi rivelando gli altarini di Quesada. Ignacio, rimasto solo in casa, da' appuntamento all'amante per l'indomani. In quartiere arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta sgarbatamente le sorelle Rubio, in difesa delle quali interviene Pascual.