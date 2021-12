Una Vita, le trame dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, ma lei vuole più tempo per conoscerlo meglio; lui acconsente, ma in seguito i due hanno una discussione e Anabel sembra voler troncare la relazione. Proprio mentre Jacinto si rassegna a rinunciare alla carriera artistica, Servante lo informa che Portela, impressionato dalla tristezza della sua esibizione, vuole portarlo in Portogallo per sfondare come cantante di fado. Ringalluzzito dal sostegno della famiglia, Antonito decide finalmente di accettare l'incarico offertogli dal partito.