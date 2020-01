Una vita, le trame dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020

domenica 2 febbraio

Un imbarazzato Ceferino confessa a Lolita di aver baciato Casilda, ma quando capisce che era tutta una farsa, monta su tutte le furie. Fra Guillermo aiuta Telmo a resistere alla tentazione di Lucía. Il parroco, seppur con estrema fatica, dice alla ragazza che tra di loro non può esserci nulla. Ceferino confessa a Casilda di non riuscire a dimenticare la defunta moglie, così come lei non riesce a dimenticare Martín. I due si salutano con la speranza che in un futuro possano incontrarsi di nuovo con il cuore più libero. Rosina e Susana scoprono cosa nasconde Liberto e si presentano alla società ginnica nel bel mezzo del combattimento, con conseguenze disastrose per il giovane. Grazie alla vicinanza dell'antico mentore, Telmo ritrova la vocazione e si mostra determinato a resistere alle tentazioni carnali.