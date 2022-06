Una Vita, le trame dal 27 giugno al 3 luglio 2022

Lolita cerca rifugio alla pensione per non discutere con Ramon, al quale non sa se rivelare chi sia in realtà Fidel. La situazione economica di Rosina e Liberto è sempre meno rosea, ma Rosina si rifiuta di vendere l'appartamento di Acacias per investire il ricavato nell'affare delle accademie di lingua. Pascual proibisce al figlio Guillermo di passare del tempo con Azucena; non vuole che il ragazzo si distragga dai suoi studi.