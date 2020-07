Una vita, le trame dal 27 luglio al 2 agosto 2020

sabato 1° agosto (ore 21.25 Rete 4)

Ramon organizza una merenda con le vicine per aiutare Carmen a integrarsi, ma il risultato non è quello sperato e Carmen accusa Ramon di volerla trasformare in una copia di Trini. Camino supera la paura e balla con Cesáreo al pomeriggio danzante. Emilio confessa a Camino di essersi innamorato di Cinta e quest'ultima si confida con la sua tata Arantxa. Felicia sorprende gli innamorati mentre si baciano per strada. Agustina viene a sapere dal medico che sta per morire e dà la notizia a Ursula, che resta sconvolta. Genoveva decide di pagare Marlene per farsi dare i negativi delle foto che ritraggono Alfredo in atteggiamenti equivoci con il fratello di Marlene. Quando le donne si incontrano per lo scambio, però, Genoveva la avvelena.

Dopo aver avvelenato Marlene, Genoveva fa portare via da casa un grosso e pesante baule, che probabilmente contiene il cadavere dell'amica. Agustina sa di essere ormai in fin di vita, ma fa promettere a Úrsula di non dire la verità sul suo stato di salute, perché non vuole far preoccupare nessuno e soprattutto non vuole essere compatita. Servante continua a non riuscire a proferire parola e infastidisce tutti continuando a gesticolare come un pazzo. A causa di un ritardo nella consegna di una lettera da parte di María Luisa, Ramón scopre all'ultimo momento che Milagros è in arrivo ad Acacias per le vacanze; l'uomo è agitatissimo al cospetto della figlioletta e cerca di fare buona impressione su di lei regalandole una scatola con dentro un pupazzo a molla, che però ha il solo effetto di spaventare la piccola e ridurla in lacrime...