Una vita, le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2021

Camino confida ad Anabel il segreto di Ildefonso. Marcos chiede ufficialmente a Felicia di iniziare una relazione, lei accetta ma gli chiede di tenerla ancora segreta. Quello che si spacciava per il giurato del concorso, in realtà era un ladro che ruba i soldi in cassa e altri oggetti di valore alla pensione. Laura visita Lorenza in clinica per darle la buona notizia che presto potrà portarla in Germania e farla operare. Armando informa Ramon che il partito non è entusiasta del suo discorso e lo invita a riscriverlo.