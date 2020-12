Una vita, le trame dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

sabato 2 gennaio

Emilio sembra voler chiedere la mano di Cinta. Andrade riceve la telefonata di una donna in possesso di informazioni interessanti. Felipe non può aspettare che la polizia liberi Marcia e le altre ragazze dalle grinfie di Andrade e gli offre qualsiasi cifra pur di sistemare la questione. Servante finge di essersi fatto male a un piede per evitare il volo in dirigibile ma Cesareo escogita un piano per smascherare l'imbroglio. Cinta e Camino chiedono alle loro madri di poter partecipare ai provini della Produzioni Carchano.