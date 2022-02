Una Vita, le trame dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Jacinto sente la mancanza di Marcelina e inizia a essere tentato da Indalecia. Per fermare i pettegolezzi, Liberto suggerisce a Susana di fingere che l'uomo della fotografia non sia Armando. Genoveva e Natalia partono per la festa all'ambasciata italiana davanti allo sguardo invidioso delle vicine. Jacinto, in forte astinenza sessuale per la prolungata assenza di Marcelina, inizia a sentirsi molto turbato da Indalecia e, dopo aver sognato di baciarla con passione, è in preda ai sensi di colpa e si comporta in modo bizzarro, lasciando basite sia Casilda che la stessa Indalecia, ignara delle sue pulsioni. Bellita accetta le scuse di Jaime Huertas, ma ribadisce di non voler rivelare alcun particolare scabroso della propria vita privata; l'uomo le fa presente che potrebbero esserci conseguenze gravi e in effetti l'editore raddoppia l'offerta di denaro per la biografia, ma mette in chiaro che, in caso di inadempimento contrattuale, querelerà l'artista e chiederà i danni. Dopo aver accettato di continuare a rappresentare Camino nel contenzioso relativo all'eredità di Ildefonso, Miguel avverte Marcos che Aurelio ha delle mire su Anabel. Aurelio propone a Genoveva di investire nella sua impresa.